توفي أثناء وضوء دوت الخليج..وزير الأوقاف ينعي مؤذن مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)

أحمد جودة - القاهرة - ينعى وزير الأوقاف -ببالغ الأسى وبكامل التسليم والرضا بقضاء الله وقدره- المغفور له بإذن الله، نادي أحمد زيدان، مؤذن مسجد سيدتنا السيدة زينب (رضي الله عنها) الذي انتقل إلى جوار ربه وهو يستعد لأداء صلاة فجر اليوم، الجمعة.

كان المرحوم كريم اليدين كما كان كريم العينين، جميل الصوت والأذان كما كان جميل الخلق والجَنان. فعند الله الكريم نحتسب كريمًا رفع الأذان حتى طاول عنان السماء قبل أن يرتحل إلى جوار ربه، وعند الله الراضي نحتسبه راضيًا مرضيًا. اللهم اجعل عمله ووفاته ليلة الجمعة سببًا في أن يُجار من العذاب، وأن يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

البقاء لله وحده، والعزاء لأهل الفقيد وأسرة الأوقاف.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)