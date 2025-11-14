نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية "في حب مصر" بمناسبة انطلاق العمل بـ "مركز تنمية الأسرة والطفل" بزاوية صقر بالبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "في حب مصر" بمناسبة انطلاق العمل بـ مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، والأستاذ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة.

وتأتي الاحتفالية إيذانًا ببدء العمل بالمركز كأحد المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ونتاجًا للتعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، ودعم جهود الوزارة في تنمية الطفولة المبكرة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حرص المحافظة على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بخدمات الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية تعميم النماذج الناجحة للمراكز التنموية داخل القرى لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضع ملف الأسرة والطفل على رأس أولوياته، مشيرة إلى أن تطوير المركز يعكس قوة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ملموس داخل المجتمعات المحلية.

وفي كلمته، أكد الأستاذ شادي سالم، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس لتكوين شخصية الطفل وبناء قدراته المعرفية والاجتماعية. وأشار إلى أن انطلاق العمل بالمركز يتزامن مع احتفالات أعياد الطفولة، وأنه يقدم خدمات تعليمية متكاملة وبرامج للتمكين الاقتصادي للأسر ضمن رؤية تنموية شاملة.

وأضاف سالم أن المركز سيعد منارة للتنمية داخل القرية، وواجهة لبرامج التمكين الاقتصادي، إلى جانب توفير فصول رياض الأطفال وحضانة تطبق المنهج الياباني (الجايكا) في التعليم المبكر كأحد النماذج المتميزة في تطوير العملية التعليمية.

كما أكد السيد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، استمرار الجمعية في دعم المبادرات التنموية بمحافظة البحيرة، موضحًا أن الاستثمار في الأسرة والطفل يمثل ركيزة أساسية للتنمية، وأن الجمعية تعمل على تنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع الحضور على خدمات الحضانة ورياض الأطفال بالمركز، والتي تشمل برامج الجايكا الياباني، وجلسات التخاطب وتنمية المهارات اللغوية، وبرامج تعديل السلوك، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

واختتمت الاحتفالية بعدد من العروض الفنية التي قدّمها أطفال المركز، جسدت معاني الانتماء والفخر الوطني، كما تم تكريم المؤسسات الداعمة والأطفال المتميزين.



