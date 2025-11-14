نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع: إنجازات ومبادرات جديدة على صعيد النقل والاستثمار والرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع: إنجازات ومبادرات جديدة على صعيد النقل والاستثمار والرعاية الصحية

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، والتي شملت زيارات ومتابعات لمشروعات كبرى في مجالات النقل الذكي، وصناعة التعهيد، والاستثمار الخليجي، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم دولية في قطاع الرعاية الصحية. تأتي هذه الأنشطة في إطار الحرص على تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة في مصر.

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

شهد الأسبوع بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع، حيث يعد قطار "فيلارو" أول قطار كهربائي سريع ضمن خطوط الشبكة الجديدة. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة، مع دعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين كفاءة الحركة بين المدن الكبرى.

تطوير صناعة التعهيد في مصر

تم توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لدعم التوسع في خدمات التعهيد بمصر، ما يمثل دفعة قوية لهذه الصناعة الحيوية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية مصر في السوق العالمية للتعهيد.

المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات

نيابة عن فخامة الرئيس، افتتح رئيس الوزراء المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

شارك رئيس الوزراء في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، داعيًا المستثمرين الخليجيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وأكد على أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة مع تسهيلات وحوافز متنوعة للمستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص نمو مستدامة.

المؤتمر العالمي للسكان ومذكرة تفاهم مع لاتفيا

على هامش المؤتمر العالمي للسكان، شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم مع لاتفيا في مجال الرعاية الصحية، كما التقى بعدد من وزراء الصحة والتعليم المشاركين. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جودة الخدمات.