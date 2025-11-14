عاجل- مصر تعزز الريادة الصحية بتوقيع أكثر من 5 اتفاقيات لتوطين صناعة الدواء ودعم التأمين الصحي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تعزز الريادة الصحية بتوقيع أكثر من 5 اتفاقيات لتوطين صناعة الدواء ودعم التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر تواصل توسيع شراكاتها الدولية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات جديدة تهدف إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوطين صناعة الدواء، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة.

تفاصيل الاتفاقيات الجديدة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر لا يقتصر على عرض النجاحات المحلية فقط، بل ينظر إلى العالم كمنظومة مترابطة تتبادل الخبرات والإنجازات. وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون مع دولة لاتفيا، الرائدة في مجال السياحة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، بهدف دعم جهود مصر في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل وتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للسياحة العلاجية.

توطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات البشرية

أضاف عبدالغفار أن المؤتمر شهد توقيع أكثر من خمس اتفاقيات مع منظمات أممية وشركات عالمية، تركز على توطين صناعة الدواء داخل مصر، وتعزيز المهارات البشرية للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة والتحول الرقمي للخدمات الطبية.

مزيد من الشراكات في الأيام القادمة

وأكد أن فعاليات المؤتمر ستستمر في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقيات إضافية مع دول صديقة وشقيقة، بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.