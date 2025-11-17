نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الاتصالات والخدمات الرقمية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الاتصالات والخدمات الرقمية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، خلال جولته في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا. وشملت الجولة زيارة أجنحة كل من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وعدد من الشركات الكبرى.

إنجازات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين، بما في ذلك إطلاق خدمة الحد من المكالمات التسويقية المزعجة التي استفاد منها 1.4 مليون مشترك، وتوقيع تراخيص خدمات الجيل الخامس باستثمارات بلغت 675 مليون دولار، وإطلاق خدمات Wi-Fi 6E، وeSIM، وخدمات Wi-Fi Calling، بالإضافة إلى استراتيجية IPV6 لتوفير سعات غير محدودة لعناوين الإنترنت بحلول 2030، ومنح تراخيص المركبات المتصلة لسبع شركات، والحصول على جائزة رواد السياسة الصناعية الإقليمية بإفريقيا. كما أعلن عن الإطلاق التجريبي لتطبيق التحقق البيومتري e-KYC وافتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي.

تطوير خدمات الشركة المصرية للاتصالات

خلال زيارته لجناح الشركة المصرية للاتصالات، اطلع رئيس الوزراء على القدرات المميزة لمراكز البيانات، ومبادرة WE Innovate التي تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية.

التحول الرقمي في الهيئة القومية للبريد

استعرضت السيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أبرز الخدمات المالية الرقمية والحلول التقنية الحديثة، منها إعادة إطلاق تطبيق "Easy Pay" لتسهيل المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطلاق خدمة "بوست كولكت" لاستلام الطرود على مدار 24 ساعة، وتطبيق "فلوسى" كأول منصة رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار، والتي توفر تجربة استثمارية متكاملة وآمنة عبر الهاتف المحمول.

زيارات الشركات والمؤسسات المشاركة

شملت الجولة أجنحة كل من البنك المركزي المصري، وشركة CYSHIELD، وشركة ISCORE، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وSAFY Group Xiaomi، وDELL TECHNOLOGIES، وCISCO - RAYA، وشركة ORANGE، وHUAWEI، حيث عرضت هذه الجهات أحدث خدماتها التقنية والحلول الرقمية للعملاء.