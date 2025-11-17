أحمد جودة - القاهرة - تطوير الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

خلال زيارته لجناح الشركة المصرية للاتصالات، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القدرات المتقدمة لمراكز البيانات الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى مبادرة WE Innovate، التي تستهدف تأهيل الشباب في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من ابتكار حلول مبتكرة لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة.

التحول الرقمي والخدمات الحديثة للهيئة القومية للبريد

استعرضت السيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أبرز الخدمات المالية الرقمية والحلول التقنية الحديثة، حيث شملت إعادة إطلاق تطبيق "Easy Pay" لتسهيل دفع الفواتير والمعاملات المالية، وإطلاق خدمة "بوست كولكت" لاستلام الطرود على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تطبيق "فلوسى" كأول منصة رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار، ما يوفر تجربة آمنة ومتكاملة للمستثمرين عبر الهواتف المحمولة.

زيارات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض

شملت جولة رئيس الوزراء أجنحة كل من البنك المركزي المصري، وشركة CYSHIELD، وشركة ISCORE، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وSAFY Group، وشركات Xiaomi وDELL TECHNOLOGIES وCISCO - RAYA وORANGE وHUAWEI، حيث قدمت هذه الشركات أحدث خدماتها التقنية والحلول الرقمية، مسلطة الضوء على قدراتها في تقديم حلول مبتكرة للعملاء وتعزيز التحول الرقمي على مستوى المؤسسات المختلفة.