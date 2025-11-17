نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف قيمة غرامة عدم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبيق الغرامات المالية على غير المشاركين ليس هو الهدف الأول، مشددًا على أن الرسالة الأساسية هي تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية، وذلك بالتزامن مع ترقب الشارع المصري لإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

غرامة عدم التصويت في انتخابات 2025

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ورئيس غرفة العمليات المركزية، إن القانون ينص على غرامة بقيمة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.

وأوضح أن الهيئة تعطي الأولوية للتوعية بحقوق المواطنين الدستورية قبل اللجوء لتفعيل العقوبات، مضيفًا أن التغيير الحقيقي يعتمد على إرادة الناخب نفسه. كما أشار إلى أن التشكيك في النتائج أمر يحدث في مختلف دول العالم، والقانون المصري يضع آليات واضحة للطعون والتظلمات.

76 تظلمًا في المرحلة الأولى

وخلال المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة، تلقت الهيئة 76 تظلمًا من اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية.

وأفاد بنداري بأن مجلس إدارة الهيئة قام بفحص التظلمات ومراجعة محاضر اللجان بدقة، وتم رفض بعضها لعدم استيفاء الشروط القانونية أو لتقديمها بعد المواعيد المقررة.

العقوبات المقررة في العملية الانتخابية وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

يحدد القانون، خصوصًا المادة 56، مجموعة من العقوبات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية:

أبرز العقوبات:

التخلف عن التصويت: غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت دون عذر مقبول.

استخدام العنف: الحبس حتى 5 سنوات لمن يعطل عمل مسؤولي الانتخابات بالقوة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب العنف في وفاة.

إتلاف المنشآت الانتخابية: السجن وغرامة بين 5،000 و30،000 جنيه.

التلاعب بالأصوات: الحبس وغرامة تصل إلى 5،000 جنيه لمن ينتحل صفة ناخب آخر أو يصوت أكثر من مرة.

نشر أخبار كاذبة للتأثير على الانتخابات: غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه.

الجدول الزمني لنتائج الانتخابات وجولات الإعادة

إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى: 18 نوفمبر 2025.

إعادة المصريين بالخارج: 1 و2 ديسمبر 2025.

إعادة الداخل: 3 و4 ديسمبر 2025.

إعلان النتائج النهائية: 11 ديسمبر 2025.

وتُجرى الانتخابات بنظامي القائمة المطلقة والفردي، بواقع 284 مقعدًا لكل نظام، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة تؤكد التزام الهيئة بالحياد الكامل بين جميع المرشحين.