نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعادة الانتخابات في المرحلة الأولى، حيث من المقرر أن تنطلق عملية التصويت في الخارج يومي الأول والثاني من ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة، أن موعد إعادة الانتخابات داخل مصر ستكون يومي الثالث والرابع من ديسمبر 2025.

ويأتي ذلك ضمن خطة زمنية متكاملة تستهدف ضمان سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب وفق أعلى درجات التنظيم والانضباط.

ويعرض الموقع الرسمي للهيئة تفاصيل جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل الدوائر التي لم تحسم في الجولة الأولى.

إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب 2025

ويتابع الناخبون إعلان النتيجة النهائية يوم 18 نوفمبر، بعد انتهاء عمليات المراجعة والتجميع التي تجري تحت إشراف قضائي كامل.

ويشير المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى انتهاء جميع لجان المرحلة الأولى من عمليات الفرز وإعداد الحصر العددي لـ 70 دائرة انتخابية، مع تسجيل معدلات مشاركة لافتة من الناخبين رغم الكثافات التي ظهرت أمام بعض اللجان.

وأكد بنداري، أن انتخابات مجلس النواب لم تشهد أي مخالفات مؤثرة أو شكاوى رسمية، موضحًا أنه جرى التواصل مع الوفود الدولية التي تتابع الانتخابات، ولم تسجل سوى ملاحظات محدودة في ما يتعلق بوصول بعض الوفود إلى اللجان بسبب الازدحام.