نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإيلاء اهتمام خاص بالحالة الصحية للفنان الكبير والموسيقار عمر خيرت، وذلك من خلال تكليف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة وضعه الصحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي لضمان الرعاية الصحية المتكاملة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة صحة كبار الفنانين والمبدعين الذين أثروا الساحة الفنية المصرية والعربية عبر سنوات طويلة من العطاء.

تقرير مفصّل عن الحالة الصحية

وكلف الرئيس وزير الصحة بإعداد تقرير مفصّل حول الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت، يتضمن جميع البيانات الطبية المتعلقة بتشخيصه، خطوات العلاج، والمستجدات اليومية. ويُتوقع أن يشمل التقرير تقييم شامل للوضع الصحي الحالي ورفع توصيات لضمان استمرار الرعاية بأعلى مستوى ممكن.

رعاية طبية متكاملة للفنانين

وقالت وزارة الصحة إن توجيهات الرئيس تأتي ضمن اهتمام الدولة بمواصلة تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للفنانين المصريين، مؤكدة أن فريقًا من الأطباء المختصين يتابع الحالة الصحية للموسيقار بشكل مستمر لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات.

وتشمل الرعاية متابعة دقيقة لكل الجوانب الصحية، من الفحوصات الروتينية إلى الإجراءات الطبية المتخصصة، بما يضمن راحة المريض وسلامته الصحية في جميع الأوقات.