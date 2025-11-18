نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى وبوتين يشاركان غدًا في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، يوم غد الأربعاء، في فعالية تاريخية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، ويهدف إلى تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.

تركيب وعاء ضغط المفاعل: خطوة محورية

تُعد عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل من أهم المراحل في بناء الوحدة النووية الأولى، حيث يمثل قلب المفاعل ومسؤولًا عن الاحتفاظ بالوقود النووي وتسهيل التحكم في تفاعلات الانشطار النووي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مراحل متعددة من التخطيط والبناء والتجهيز الفني، ويؤكد على التقدم الكبير الذي تحرزه مصر في تنفيذ مشاريع الطاقة النووية الحديثة بالتعاون مع روسيا.

توقيع عقود الوقود النووي

إلى جانب فعالية تركيب وعاء الضغط، سيشهد الرئيسان السيسي وبوتين توقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم لتشغيل الوحدة الأولى، في خطوة أساسية لضمان جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها عند بدء التشغيل التجاري.

ويأتي توقيع عقد الوقود النووي في إطار الالتزامات التعاقدية بين الجانبين المصري والروسي، لضمان توفير الوقود بجودة عالية وفق المعايير الدولية والسلامة النووية.

تعزيز التعاون المصري الروسي في الطاقة

يُعد مشروع محطة الضبعة النووية جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية المدنية، ويهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطات النووية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لمصر وتوفير بدائل نظيفة لتوليد الكهرباء، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة.

مستقبل الطاقة النووية في مصر

يُتوقع أن تسهم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها في توليد نحو 4800 ميجاوات كهرباء، ما يُسهم في سد جزء كبير من احتياجات البلاد من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يدعم جهود الدولة في مجال الطاقة المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما سيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية النووية في مصر، وتعزيز خبرات المهندسين والفنيين المصريين من خلال التدريب العملي والتقني على أحدث أنظمة المفاعلات النووية.