نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يلقي كلمة غدًا في احتفال تاريخي بالضبعة النووية بمشاركة بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، يوم غدٍ الأربعاء، في فعالية تاريخية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع توقيع أمر شراء الوقود النووي، وهو ما يمثل خطوة محورية في استكمال مشروع محطة الضبعة، أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز قدرات مصر في الطاقة النظيفة والمستدامة.

احتفال مصر بالعيد السنوي للطاقة النووية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفعالية تأتي في إطار الاحتفال بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية في مصر، الذي يُقام يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا اليوم يُعتبر رمزيًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري، ويجسد التزام مصر بتطوير مصادر الطاقة المستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في توليد الكهرباء.

تعزيز التعاون المصري الروسي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين في هذا الحدث التاريخي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل امتدادًا لمسيرة التعاون الثنائي المثمر عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها على مسار التنمية في مصر، بدءًا من تشييد السد العالي في ستينيات القرن الماضي وصولًا إلى مشروع الضبعة النووية الحديث.

وأوضح أن الاحتفال يعكس التقدم الكبير في مجال الطاقة النووية المدنية، كما يسهم في تطوير الخبرات الفنية والهندسية للكوادر المصرية، ويضمن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إلى مصر.

كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الاحتفال، تتناول الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الطاقة النووية، وأهمية المشروع الوطني الكبير في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، بالإضافة إلى استعراض خطة مصر لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

كما من المتوقع أن يسلط الرئيس الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، وحرص مصر على استمرار التعاون الفني والعلمي لضمان تشغيل المحطة بكفاءة عالية وفق أعلى معايير السلامة النووية الدولية.