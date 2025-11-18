نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يلتقي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته الرسمية للصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم ١٨ الجاري بالعاصمة الصينية بكين بالسيد وانج يي وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بقاعة الشعب الكبرى خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط قام في بداية اللقاء بتقديم التهنئة للوزير الصيني بمناسبة نجاح أعمال الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تم خلالها اعتماد الخطة الخمسية الـ ١٥ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين، معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في تنفيذ الخطة.

كما ذكر المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال حديثه مع الوزير الصيني على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الصين والعالم العربي، والتي تميزت دومًا بالاحترام والثقة المتبادلة وتبادل الدعم إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك استنادًا إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي، مشيرًا إلى تطور العلاقات العربية-الصينية بشكل مطرد منذ إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام ٢٠٠٤.

كما أوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن التقدير لـ "مبادرة الحوكمة العالمية" التي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج مؤخرًا، والتي تسعى إلى معالجة أوجه القصور التي يعاني منها النظام العالمي وتحظى باهتمام الدول العربية، مؤكدًا على أهمية أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار نظرًا إلى إسهامها المنتظر في بناء السلام والتنمية العالمية.

ومن جانب آخر، ذكر المتحدث أن الوزير الصيني أكد خلال اللقاء على اهتمام بلاده الكبير الذي توليه لاستقبال القمة العربية الصينية الثانية المقرر عقدها في مايو ٢٠٢٦، مؤكدًا على أنها ستكون قمة تاريخية وناجحة برئاسة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج وفخامة القادة العرب، وأن بلاده ستعمل على التنسيق والتحضير الجيد مع الجامعة العربية لإنجاح أعمال القمة المرتقبة.