نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي السفيرة المكلفة بالبيئة بالحكومة الفرنسية على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا" المنعقد بالعاصمة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق المواقف مع فرنسا بشأن الحوكمة العالمية للمياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، و السفيرة باربارا بومبيلي، المكلّفة بالبيئة بالحكومة الفرنسية.

وأشاد الدكتور سويلم بالدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لمشروعات المياه والصرف الصحي وبناء القدرات فى مصر، مؤكدا استعداد مصر للتعاون مع الشركاء الفرنسيين في مجالات تحلية المياه متوسطة الملوحة لأغراض الزراعة Brackish Water، والمعالجة وإعادة استخدام المياه، وقياس نوعية المياه، والإدارة الرقمية للمياه، وتطوير محطات رفع المياه لتقليل استهلاك الطاقة، مشيرا لحرص مصر على تعزيز دور الشركات والمؤسسات الفرنسية فى مجال تطوير وتحديث عملية إدارة المياه فى مصر.

كما تم التباحث حول تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا خلال الفعاليات الدولية، حيث أكد الدكتور سويلم رغبة مصر في تعزيز الحضور الفرنسي في الدورات القادمة من إسبوع القاهرة للمياه، من خلال المشاركات الفرنسية رفيعة المستوى ومشاركة الخبراء والفنيين الفرنسيين وتنظيم فعاليات جانبية وجلسات مشتركة.

كما اكد الدكتور سويلم على التزام مصر بتنسيق المواقف مع فرنسا بشأن الحوكمة العالمية للمياه، وخاصة في المنتديات متعددة الأطراف ومفاوضات المناخ المتعلقة بالمياه، وتعزيز التنسيق بين البلدين خلال الفعاليات الدولية القادمة مثل الاجتماع الوزاري لدول البحر المتوسط والمزمع عقده في روما عام ٢٠٢٦، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦.