بدء تلقي طلبات سحب ملفات الترشح لانتخابات نقابات المحامين في المرحلة الأولى

بدأت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين ضمن المرحلة الأولى، وذلك عبر المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وشهد مقـر السحب حركة نشطة منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث توافد عدد كبير من الراغبين في الترشح، وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة وتوفير فرق دعم لتسهيل عملية الحصول على الملفات.

وتستمر عملية السحب يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا حتى يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، باستثناء يوم الجمعة.

وتشمل المرحلة الأولى للنقابات الفرعية المحافظات التالية:
الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية.
 

