نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر قافلة «زاد العزة» الـ76 محمّلة بـ 9500 طن مساعدات عاجلة لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 76، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 76، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: نحو 74 ألف بطانية، نحو 35 ألف قطعة من الملابس الشتوية، 560 مرتبة، إضافة إلى 7576 خيمة لإيواء المتضررين.



كما تضمنت القافلة نحو 9500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، منها: نحو 5600 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 2750 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1150 طن مواد بترولية.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

