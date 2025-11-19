نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين يشارك في الجلسة الحوارية لمؤتمر "بيروت وان" حول القطاع الخاص كمحرك لمستقبل لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة ضمن مؤتمر "بيروت وان" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي حملت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان".

وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وقيادات القطاع الخاص، من بينهم السيدة حنين السيد وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، السيد محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، والسيد سمير عساف الخبير المصرفي.

وخلال كلمته، نقل السيد الوزير تحية القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى فخامة الرئيس جوزيف عون، والحكومة والشعب اللبناني، كما أشاد الدكتور شريف فاروق بكلمة فخامة الرئيس اللبناني في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن الوقوف على المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح هو البداية الصحيحة لخطوات الإصلاح.

وأشار الوزير إلى أن جميع الدول تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات وضمانات لجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن وجود قطاع مصرفي قوي يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة وتعزيز التبادل التجاري، كما أوضح أهمية تشجيع صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق بيئة تشريعية مناسبة كعامل حيوي لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مؤتمر "بيروت وان" يمثل خطوة مهمة جدًا لبداية طريق الإصلاح الاقتصادي في لبنان، لما يوفره من منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.