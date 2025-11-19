نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: 5 مستشفيات مصرية تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.. و3 منها مراكز تميز عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول خمسة مستشفيات مصرية على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وهي:

• مستشفى المنيرة العام (القاهرة)

• مستشفى المنصورة الدولي (الدقهلية)

• مستشفى دمياط العام (دمياط)

• مستشفى حميات الغردقة (البحر الأحمر)

• مستشفى الإيمان العام (أسيوط)

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن ثلاثة منها (المنصورة الدولي – دمياط العام – الإيمان العام بأسيوط) حصلت على تصنيف «مراكز تميز عالمية» في هذا المجال، لتكون مرجعًا لتبادل الخبرات مع المنشآت الصحية عالميًا، وفق تقرير اللجنة الدولية المشتركة التي ضمت خبراء من منظمة الصحة العالمية والجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات.

وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، تسلم شهادات الاعتماد ومراكز التميز من الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور مايكل كورلي، الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات، كما تسلم قطاع الطب الوقائي شهادة تقدير لدوره التنفيذي والداعم.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بالتعاون المثمر مع الوزارة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، داعيًا إلى استمرار التنسيق لمواجهة هذا التحدي العالمي.

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن المستشفيات المعتمدة طبّقت معايير منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك ترصد العدوى، ترشيد استخدام المضادات الحيوية، تصنيفها وفق نظام «AWaRe»، وتقييد وصف مضادات فئة «التقييد» في الرعاية المركزة، والالتزام ببروتوكولات المضادات الوقائية في الجراحة.

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أن منظومة مكافحة مقاومة المضادات تُنفَّذ حاليًا في 97 مستشفى نموذجية حكومية وخاصة تابعة لجهات متعددة، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على كل المستشفيات.

واختتمت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، بأن البرنامج الوطني يركز على تعزيز ممارسات منع العدوى، تطوير التشخيص المعملي، ترصد الميكروبات المقاومة، والاستخدام الرشيد للمضادات. ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت النموذج المصري كنموذج نجاح في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025 لإعداد وتنفيذ الخطط الوطنية عالميًا.