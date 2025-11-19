نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وبوتين يشاركان في مراسم تركيب هيكل احتواء مفاعل الضبعة النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مراسم تركيب هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، في خطوة مهمة ضمن مراحل إنشاء المحطة، والتي تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بطريقة آمنة ومستدامة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الفعالية تتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية في مصر، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة، وهو يوم رمزي لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

وأكد المتحدث الرسمي أن مشاركة الرئيسين في هذا الحدث المهم تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتستمر مسيرة التعاون الثنائي عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها على مسار التنمية، بدءًا من تشييد السد العالي في الستينيات وحتى المشروع القومي لمحطة الضبعة النووية.