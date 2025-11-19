أخبار مصرية

عاجل- بوتين: الرئيس السيسي بادر بمشروع الضبعة النووية والوحدة الأولى تضيف 35 ألف كيلووات للطاقة

عاجل- بوتين: الرئيس السيسي بادر بمشروع الضبعة النووية والوحدة الأولى تضيف 35 ألف كيلووات للطاقة

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من بادر بمشروع محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الوحدة الأولى من المحطة ستسهم في إنتاج 35 ألف كيلووات إضافية من الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بالمفاعل، حيث وصف بوتين المشروع بأنه ثمرة التعاون المصري الروسي، معربًا عن امتنانه لكل من شارك في إنجازه.

أهمية محطة الضبعة للطاقة في مصر

أوضح بوتين أن محطة الضبعة النووية تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية، بما يعكس حرص مصر وروسيا على تطوير برنامج نووي سلمي ومستدام.

 

