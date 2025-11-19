نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشكر بوتين على مشاركته في فعالية الضبعة النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره وسعادته بالمشاركة الطيبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمفاعل محطة الضبعة النووية.

وخلال الفعالية، جدد الرئيس السيسي شكره للرئيس بوتين على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمراحل هذا المشروع الحيوي للطاقة النووية في مصر.

أهمية التعاون المصري الروسي

أكد الرئيس السيسي أن مشاركة بوتين في المراسم تعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة النووية، وتؤكد التزام مصر وروسيا بـأعلى معايير السلامة والجودة أثناء تنفيذ المشروع، بما يعزز مسيرة الطاقة النظيفة والمستدامة في البلاد.