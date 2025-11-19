نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة للجنة الشؤون العربية والخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين عن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، الحج والعمرة بالنقابة.

ومن جانبه، وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدًا أن رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز دور المؤسسات المهنية في دعم القضايا القومية وتطوير الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السياحة.

وتوجه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء على هذه الرعاية، مشيدا بالتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة المختلفة وبين نقابة الصحفيين، مؤكدة أن الرعاية الحكومية لهذا المؤتمر ستسهم في إثراء مناقشاته وتشجيع المشاركين على طرح رؤى جديدة تعزز من تنافسية القطاع السياحي وقدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح محمد السيد الشاذلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وهيئات السفر، وشركات الطيران، للتجهيز لتنظيم الحدث بأعلى مستوى، وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة من خلال توفير عروض وبرامج سياحية مميزة لأعضاء النقابة وأسرهم.