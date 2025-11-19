نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوتين يهنئ السيسي بعيد ميلاده خلال مراسم تركيب هيكل احتواء مفاعل الضبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها في قيادة مصر وتعزيز مصالحها إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمفاعل محطة الضبعة النووية، حيث أكد بوتين أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا تعكس حرص الطرفين على استمرار التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين.

تأكيد على التعاون المصري الروسي في الطاقة النووية

أوضح بوتين أن الرئيس السيسي هو من بادر بمشروع محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الوحدة الأولى ستضيف 35 ألف كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن المشروع يعد ثمرة التعاون المصري الروسي، معربًا عن امتنانه لكل من شارك في إنجازه، مؤكدًا أن المحطة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر، مع الالتزام بـأعلى معايير السلامة الدولية.