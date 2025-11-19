نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوتين: محطة الضبعة النووية تلبي احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء أول محطة الضبعة النووية في مصر يسير بشكل متسارع وبمشاركة روسية فعالة، مشيرًا إلى أن المشروع دخل مرحلة حاسمة من التجهيز، وسيتمكن قريبًا من توليد الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي.

أهمية المشروع للطاقة في مصر

أوضح بوتين أن محطة الضبعة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار إلى أن الوحدة الأولى ستضيف 35 ألف كيلووات من الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن المشروع يمثل ثمرة التعاون المصري الروسي، ومعربًا عن امتنانه لكل من ساهم في إنجازه.

العلاقات المصرية الروسية

أكد بوتين أن العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وروسيا تعكس حرص الطرفين على استمرار التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين، مع تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده وتقديره لجهوده في قيادة مصر وتعزيز مصالحها إقليميًا ودوليًا.