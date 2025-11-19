نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار ينظم ندوة عن "العدالة التعويضية والتعافي المرن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥.

يُنظم مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ندوة رفيعة المستوى بعنوان: “العدالة التعويضية والتعافي المرن للنساء والأطفال والأشخاص في الظروف الهشة” وذلك غدًا الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ بفندق رمسيس هيلتون – ميدان التحرير، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، بمشاركة مسؤولي وزارة الخارجية والسيد السفير د. محمد عمر جاد، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وقيادات الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والقطاع الخاص، وغيرها من الشركاء المعنيين.

وتسبق الندوة فعالية طلابية لمحاكاة قمة الاتحاد الأفريقي الساعة ١١ بالتنسيق مع احدى المدارس المصرية، في إطار جهود رفع الوعي بأساليب عمل الاتحاد الأفريقي وتناول قضايا السلم والأمن والتنمية بين طلبة المدارس وتعزيز الانتماء القاري لديهم.