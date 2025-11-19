نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مبادرة "مدرستك في مصر" لتوفير فصول دراسية تفاعلية لأبناء المصريين بالخارج وفقًا للمناهج المصرية، تفقد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعه الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجناح الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرضCairo ICT بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تم استعراض منصة وتطبيق "مدرستك في مصر" والتي سيتم الاطلاق التجريبي لها خلال شهر ديسمبر 2025.

وتستهدف المبادرة توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين بالخارج، وتسهيل دراستهم للمناهج الدراسية المصرية أسوة بالطلاب المصريين المقيمين في مصر، من خلال معلمين متميزين ذوي خبرة في مجال التدريس، وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، ولتعزيز ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

وقد تقرر البدء التجريبي لهذه المبادرة في احدى دول الخليج العربي ليتسنى تقييم أداء هذه الفصول التفاعلية من قبل الطلاب المصريين وأولياء أمورهم المقيمين بهذه الدولة، من أجل تقييم التجربة بشكل كامل وإدراج أية تعديلات أو مقترحات قد ترد من قبل أولياء الأمور أو الطلاب بهدف تحسينها وتطويرها قبل تعميمها على كافة أبناؤنا المصريين في الخارج، وبحيث تكون الفصول التفاعلية هي فصول مراجعة مجانية لامتحانات نصف العام الدارسي المقرر عقدها في منتصف شهر يناير ٢٠٢٦.

وسيتم بعد ذلك الإعلان عن إطلاق المنصة والتطبيق على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك على كافة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، وكذا على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والموقع الالكتروني لأبناؤنا في الخارج.