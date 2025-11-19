نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوتين: روسيا تساند طموحات مصر التنموية وتعزز التعاون الاستراتيجي بمشروع محطة الضبعة النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الطاقة النووية المصري الخامس، الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الفعالية بدأت بعرض فيلم تعريفي حول المشروع النووي المصري، أعقبه كلمات رسمية لكل من أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة "روس آتوم"، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم كلمة مسجلة لرافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بوتين: تركيب وعاء المفاعل خطوة تاريخية تؤكد نجاح التعاون المصري الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في الفعالية، تهنئته لمصر بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، مشيرًا إلى أن تقدم العمل في المشروع بالوتيرة الحالية يمثل نجاحًا بارزًا للتعاون بين البلدين.

وشدّد بوتين على أن محطة الضبعة النووية ستوفر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد المصري المتنامي، لافتًا إلى أن المتابعة المباشرة من الرئيس السيسي كان لها دور جوهري في سرعة إنجاز المشروع ووصوله إلى هذه المرحلة المتقدمة.

كما وجّه بوتين التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة يوم مولده.

التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا يمتد لعقود طويلة

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا راسخة وتعود لعقود، حيث شارك الخبراء السوفييت في بناء السد العالي وعدد من المصانع الكبرى في مصر. وأكد أن هذه الشراكة مستمرة اليوم عبر التعاون الصناعي المتزايد، وتنامي حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى مضي روسيا قدمًا في إنشاء منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الطاقة النووية لتعزيز أمن الطاقة في مصر

أوضح بوتين أن الكهرباء المنتَجة من محطة الضبعة ستعزز أمن الطاقة في مصر، مؤكدًا اعتماد الشركة الروسية المنفذة على أحدث تقنيات التكنولوجيا النووية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأشار أيضًا إلى برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها روسيا للكوادر المصرية في المجال النووي، إلى جانب إمكانية توظيف التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة.

بوتين يشكر العاملين ويهنئ مصر بعيد الطاقة النووية

اختتم الرئيس الروسي كلمته بتوجيه الشكر للعاملين المصريين والروس في مشروع الضبعة النووية على جهودهم الكبيرة، مهنئًا مصر بعيد الطاقة النووية الخامس، ومعاودًا تقديم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة يوم مولده.