نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع فعاليات معرض الحرف اليدوية المقام بالتعاون مع منصة أيادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج فعاليات معرض الحرف اليدوية والمقام بالتعاون بين المحافظة ومنصة أيادي مصر بجامعة 6 أكتوبر والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد 16 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 20 نوفمبر.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم قطاع الحرف اليدوية خاصة الشباب والمرأة، لما تتميز به العديد من قرى المحافظة من مهارات حرفية ذات طابع تراثي وثقافي مميز.

وأضاف المحافظ أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتمكين الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في عرض منتجاتهم أمام الجمهور، والدفع قدمًا نحو تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع في الترويج للمقاصد السياحية وجذب الاستثمارات، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين فرص العمل.

وأكد المحافظ أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من العارضين، بلغت 20 عارضًا، من بينهم 4 عارضين من ذوي الهمم يقدمون أعمالًا ومنتجات ذات جودة عالية تحظى بإعجاب وإقبال كبير من زوار المعرض، مشيرًا إلى أن دعم مشاركة أصحاب الهمم يأتي في إطار توجه الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة مستمرة في توفير المنصات الداعمة للحرفيين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تعزيز التكامل مع المبادرات الوطنية المهتمة بالحرف اليدوية مما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل وخلق فرص عمل مستدامة.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من عروض الأسعار على المنتجات المعروضة، والتي تشمل: السجاد والمشغولات اليدوية، منتجات الجلود الطبيعية، الأحجار الكريمة، الإكسسوارات، الكروشيه، المكرميات، الديكوباج، منتجات العناية بالبشرة والشعر الطبيعية، عباءات كرداسة، الفخار، اللوحات الفنية، قطع الريزن، والإيميجورومي.

