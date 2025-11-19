نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن انطلاقة جديدةلأكاديمية مواهب وقدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، أعلن مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب عن انطلاقة جديدة لأكاديمية مواهب وقدرات -في مقرها الجديد بمبنى التعليم المستمر والتطوير المهني-، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب، على يد كوكبة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين والمدربين المعتمدين في مختلف التخصصات.

وتهدف أكاديمية مواهب وقدرات إلى توفير نظام تعليمي وتأهيلي متكامل للمبدعين والمبتكرين من الطلاب الوافدين في مختلف المجالات، وتوظيف قدراتهم في خدمة الإنسانية، ونشر وتشجيع ثقافة المعرفة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال ضمن منظومة الوافدين، وتنمية التفكير العلمي لديهم، وصقل مواهبهم بالدراسة والتدريب وصولا إلى الاحتراف، وتعزيز روح التعاون والاندماج المجتمعي. كما تسعى الأكاديمية للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها والشهادات التي تصدرها، من خلال تقديم رعاية كاملة للطلاب، وتحصين أفكارهم، والوقوف على مواهبهم الحقيقية لاستثمارها، وإيجاد فرصة للرعاية والعناية بجميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية والفنية.

وتم استحداث مدارس جديدة تلبي رغبات وميول الطلاب الوافدين، مثل: مدرسة الشعر العربي، ومدرسة الخطابة وفنون التواصل، ومدرسة الإنشاد الديني، ومدرسة الخط العربي، ومدرسة الرسم والزخرفة، ومدرسة الأشغال الفنية واليدوية ومدرسة الحديث الشريف وعلومه، ومدرسة الثقافة الإسلامية، ومدرسة السيرة النبوية، ومدرسة علوم الحاسوب والبرمجة ومدرسة الذكاء الاصطناعي، ومدرسة الحرف المهنية، ومدرسة فنون الكتابة، ومدرسة البحث العلمي، ومدرسة التحدث باللغات الأجنبية، ومدرسة التمثيل، ومدرسة تعزيز مهارات اللغة العربية، ومدرسة الدبلوماسية الحضارية، ومدرسة التصميم والجرافيك، ومدرسة التنمية البشرية وتطوير الذات، ومدرسة الحضارة الإسلامية، ومدرسة بناء الوعي وتصحيحالفكر، ومدرسة الابتكار وريادة الأعمال، ومدرسة السلامة والصحة المهنية ومدرسة تنمية المرأة، ومدرسة الفقه وأصوله ومدرسة التفسير وعلوم القرآن.

ويدعو مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف في مختلف مراحل التعليم تعليم ما قبل الجامعي - التعليم الجامعي - الدراسات العليا للتسجيل والاشتراك في أكاديمية مواهب وقدرات عبر الرابط التالي. https://www.azhar.eg/talent