عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح وتراجع التضخم وزيادة الفائض الأولي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح وتراجع التضخم وزيادة الفائض الأولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة أحدث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في الملفات المالية والنقدية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته لمصر في الأول من ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.

تراجع التضخم وتحسن المؤشرات المالية

استعرض الاجتماع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة التراجع الملحوظ في معدل التضخم وجهود خفض الدين العام وتطوير السياسة الضريبية. كما تمت الإشارة إلى وجود تحسن كبير في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

التقدم في برنامج الصلابة والمرونة

ناقش الاجتماع التقدم المُحرز في برنامج الصلابة والمرونة، خاصة الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات برنامج "نوفي". وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا تفصيليًا لما تم تحقيقه في هذا الإطار.

الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الواعدة

شهد الاجتماع استعراضًا للإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تحديث التشريعات، ورفع الكفاءة المؤسسية، وإتاحة حوافز جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة.

أعلى فائض أولي منذ سنوات

أوضح المتحدث الرسمي أن نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 سجلت أعلى فائض أولي بقيمة 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليارًا في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الفترة نفسها شهدت زيادة في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعزز جهود الدولة في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.