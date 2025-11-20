نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء تصويت المصريين بالخارج للمرحلة الثانية من انتخابات النواب اليوم 10 مساءً بتوقيت القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عمليات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

تأتي البداية من السفارة المصرية في نيوزيلندا نظرًا لاختلاف التوقيت، على أن تكون ولاية كاليفورنيا الأمريكية آخر اللجان إغلاقًا.

أول لجنة تفتح أبوابها للتصويت

تفتح لجان الاقتراع في نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين في مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، لتكون أولى اللجان في انطلاق التصويت بالخارج.

مواعيد التصويت والمراكز الانتخابية

تستمر عملية التصويت بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، بينما يبدأ التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

ويُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر، وفي حال الحاجة لجولة الإعادة، يكون الاقتراع بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، والداخل يومي 17 و18 ديسمبر، مع إعلان نتائج جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

تشكيل اللجان المشرفة والإجراءات

تتشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز والحصر العددي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية وفق قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت الدولة التي يُجرى فيها، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، على أن يستمر التصويت لأي ناخب لم يتمكن من الإدلاء بصوته حتى نهاية العملية الانتخابية.