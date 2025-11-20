نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 نوفمبر.. رئيس الوزراء يشارك في قمة مجموعة العشرين G20 بجنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في قمة مجموعة العشرين G20 المقرر انعقادها في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2025.

أهمية المشاركة المصرية في قمة G20

تأتي مشاركة رئيس الوزراء ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والسياسية، ومتابعة ملفات التنمية العالمية، والتباحث حول السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المجموعة.

جدول أعمال القمة

تركز قمة G20 على عدد من الملفات الحيوية، منها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مناقشة قضايا الطاقة والمناخ، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة حول التحديات الاقتصادية العالمية.