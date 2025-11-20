نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته يصلان قصر الاتحادية لتعزيز الشراكة مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل صباح اليوم الخميس، الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والسيدة قرينته إلى قصر الاتحادية في زيارة رسمية إلى مصر، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية القوية والمتنامية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتشمل لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين لمناقشة سبل تعزيز الشراكة.

وشهدت العلاقات الثنائية طفرة نوعية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، حيث اتفق القادة على رفع العلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة مجالات التعاون.

زخم جديد للعلاقات المصرية الكورية

ومنذ ذلك الوقت، شهدت العلاقات بين البلدين زخمًا كبيرًا، حتى تم رفع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2023، لتعكس عمق العلاقات وتوسع أفق التعاون بين القاهرة وسيول.