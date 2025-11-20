نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الكوري الجنوبي وقرينته بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته، وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة.

مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية

تركز اللقاء على مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، بما يشمل التعاون في المجالات الاقتصادية، التكنولوجية، والثقافية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.