نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تحتفي بعيد ميلاد الرئيس السيسي بفيديو توثيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، على موقع فيسبوك، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام، من خلال نشر فيديو خاص يسلط الضوء على أبرز محطات الرئيس خلال العام الجاري.

فيديو يوثق إنجازات ومسيرة الرئيس

تضمن الفيديو لقطات أرشيفية للرئيس السيسي خلال مشاركاته في الفعاليات والافتتاحات الوطنية، بالإضافة إلى مشاهد تعكس تواصله المستمر مع المواطنين وحرصه على متابعة الملفات الداخلية والخارجية للدولة.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا، حيث حقق عشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، مع إعادة نشر كبيرة، تقديرًا للجهود المبذولة في تعزيز مسار الدولة المصرية وتحقيق رؤيتها التنموية.