السنيورة: لبنان يلتزم باتفاقية الهدنة مع إسرائيل ويواجه "إذعانًا خارجيًا" بعد اتفاق نوفمبر 2024

أجاب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على سؤال حول ما إذا كان لبنان مقبلًا، في ظل المتغيرات الإقليمية، على إبرام اتفاقات سلام أو إقامة علاقات مع إسرائيل، قائلًا إن "لا علاقات بين لبنان وإسرائيل، فلبنان محكوم باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949".

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يمرّ بمرحلة صعبة، ويجب أن يعمل على إعادة تفعيل الهدنة بشكل علني، مشيرًا إلى أن "هناك ظروفًا مستجدّة وأن قرار 1701 لم يُطبّق، نتيجة عدم التزام كلّ من حزب الله وإسرائيل به".

وأضاف أنه بسبب هذا الواقع "اضطرّ لبنان، تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا، إلى قبول اتفاق جديد في 27 نوفمبر 2024، وهو اتفاق إذعان"، معتبرا أن هذا التطور يجب أن يشكّل درسًا للبنان، قائلًا إن "ما لم يُطبّق بأريحية لبنانية، جرى تطبيقه الآن بطريقة أخرى، عبر اتفاق خارجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمنح إسرائيل – وفق ما تراه مناسبًا لأمنها – هامشًا واسعًا لتنفيذ عملياتها العسكرية الحالية من ضربات وقصف وعمليات اغتيال".

ولفت السنيورة إلى أنه "منذ نوفمبر 2024 حتى اليوم قُتل نحو 385 شخصًا نتيجة عمليات اغتيال"، مشددًا على أن لبنان يحتاج إلى مقاربة جديدة لوضعه الراهن تتيح له الخروج من المأزق الكبير الذي وصل إليه.