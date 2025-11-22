نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي تعقد أولى اجتماعاتها في دبي.. وأيمن العشري رئيسًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو – آسيوي، أول اجتماع له على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب في دبي، حيث تناول التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الحديد والصلب عالميًا، خصوصًا تغير مسارات التجارة، وتصاعد النزعات الحمائية، وتسارع التوجه نحو الإنتاج منخفض الكربون.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي عن تشكيل غرفة الصناعات المعدنية برئاسة أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، لما له من إسهامات قوية وخبرات دولية واسعة في مجال صناعة الصلب.

وأضاف البيان أن الغرفة تضم في عضوية مجلس إدارتها مجموعة من الخبراء والمنتجين للصناعات المعدنية، من بينهم جاسم محمد العباس نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية، وعاصم حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج العربي للصلب من الإمارات العربية المتحدة، وفادي الضباعي عضو المجلس السوري للحديد والصلب السابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيرلاين استيل، ومصطفى صابر رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ماستر جولد.و الدكتور محمد الشريف العضو المنتدب لمجموعة ويل بوند العالمية.

وبدوره أوضح محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد للمستثمرين الأفرو- آسيوي، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد،أإن أهداف غرفة الصناعات المعدنية ترتكز حول تعزيز الشراكات الكبرى، وزيادة الصادرات، ودعم ملفات إعادة الإعمار، وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء فى تطويرالصناعات المعدنية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال أيمن العشري، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن انطلاق الغرفة من القاهرة، باعتبارها دولة المقر، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة حجم الصادرات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العشري أن غرفة الصناعات المعدنية تُمثل قوة إقليمية ودولية ناعمة، وشريكًا مسموعًا أمام الهيئات المحلية والعالمية، بما يضمن رعاية مصالح الأعضاء والتعريف بمنتجاتهم وتذليل كافة التحديات وتيسير سبل التعامل والاستفادة من كافة الجهات لتحديث ودفع القدرة التنافسية للصناعات المعدنية محليًا وعالميًا.

