نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يتضامنون مع اعتصام "البوابة نيوز" للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، ومحمود كامل وكيل النقابة، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد عضو المجلس.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، اجتماعًا مع مجلس تحرير وإدارة الجريدة؛ لبحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقانون.