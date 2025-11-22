نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرنامج «دولة التلاوة» الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لاكتشاف الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم ورعايتهم، وإبراز تفرد المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى الارتقاء بالذوق العام وبث معاني الجمال والجلال القرآنية النابعة من ترتيل القرآن الكريم.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: «أتابع الآن برنامج دولة التلاوة بكل سعادة وشغف، فخورة بأبنائي وبأبناء مصر من القرّاء المميزين».

يُعرض برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر عدة قنوات بينها الحياة وCBC و«الناس»، إضافة إلى منصة Watch It، ومصر قرآن كريم.

وتبلغ قيمة جوائز برنامج «دولة التلاوة» 3.5 مليون جنيه؛ لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على التفوق، وتوزّع الجائزة الكبرى بحيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.