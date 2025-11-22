نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو "الوفد" يتضامنون مع الزملاء في البوابة نيوز ومطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة ومدير التحرير، التضامن الكامل مع الزملاء الصحفيين في البوابة نيوز.

وأكدت اللجنة أن مطالب الزملاء عادلة ومشروعة، وهي تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون وألزم جميع المؤسسات بتنفيذه.

واستنكرت اللجنة تصرف مدير الشئون القانونية بالبوابة، الذي قام بتهديد الصحفيين اليوم ومحاولة إرهابهم بعمل محضر ضدهم بتهمة اقتحام المبنى، وذلك بدلًا من أن يقدم النصح والحلول لإدارة البوابة للخروج من الأزمة، خاصة أنه يعلم أن تطبيق الحد الأدنى للأجور قانوني وملزم.

وقال الدكتور محمد عادل إن ما حدث اليوم من منع دخول الصحفيين للتضامن مع الزملاء في البوابة يمثل تعنتًا واضحًا ضد تنفيذ المطالب القانونية للصحفيين، مؤكدًا أن على الدولة والجهات المعنية التدخل لحل الأزمة وتطبيق القانون.

وقال رئيس اللجنة إن مطلب الزملاء عادل وملزم لإدارة البوابة بنص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025.

ويُذكر أن الزملاء في البوابة نيوز دخلوا في اعتصام لليوم السادس على التوالي، بعد سلسلة مفاوضات مع إدارة الموقع دون جدوى.