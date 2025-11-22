نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صُناع الخير» تنظم احتفالية بمركز تنمية الأسرة والطفل بالبحيرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، نظمت مؤسسة «صُناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية داخل مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة، الذي يخضع تحت إدارة وتشغيل المؤسسة، لتوعية الأطفال بحقوقهم المختلفة وكيفية الحصول عليها.

على هامش الاحتفالية، تم تنظيم مجموعة مُهمة من الأنشطة التي تُسهم في توعية الأطفال بحقهم في التعليم واللعب، بجانب توعيتهم بالغذاء الصحي السليم والرعاية الصحية والأسرية، وذلك في إطار حرص المؤسسة على الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للأطفال لتنشئتهم وتهيئتهم بشكل جيد.

يُذكر أن مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة، مُؤسس بشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويقبل الأطفال داخل حضانته من سن يوم حتى 4 سنوات، وأيضًا رياض الأطفال «كجي 1 وكجي 2» من سن 4 سنوات حتى سن 6 سنوات، ويقدم خدمات تعليمية متميزة بجانب أنشطة ترفيهية ورياضية وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال.

كما يقدم المركز، مجموعة من الخدمات لأبناء القرية كالتخاطب والأنشطة الترفيهية والرياضية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

«صناع الخير» تنظم قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «عينيك في عنينا»

استمرارًا للجهود الممتدة من مؤسسة «صُناع الخير للتنمية»، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة ورعاية مختلف فئات الشعب المصري في محافظات الجمهورية كافة، نظمت المؤسسة قافلة طبية في مجال طب وجراحة العيون بمحافظة المنوفية، وعيادة عيون متنقلة، ضمن مبادرة «عينيك في عنينا»، وذلك بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية.

ونجحت القافلة الطبية في إجراء 343 كشفًا طبيًا على طلاب جامعة المنوفية، وتم صرف العلاج لـ 204 منهم، بالإضافة إلى تركيب نظارات لـ 78، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي القافلة في إطار جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية لمكافحة مسببات العمى، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسات التحالف في القطاع الطبي.

كما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة صناع الخير للتنمية في القطاع الصحي، فلم تقتصر على القوافل الطبية التي تنفذها في مختلف المحافظات والتي تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة فقط، بل تشمل أيضًا دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتحرص المؤسسة على التنسيق الكامل في هذا الشأن مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك لدعم المنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.