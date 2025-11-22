نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع التكيف المناخي بالسواحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٤٢) لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، برئاسة المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وعضوية المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور احمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، والدكتور محمد احمد المدير التنفيذي للمشروع، والمهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر ونقطة الإتصال للمشروع، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والدكتور على صابر رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات؛ حيث تم مناقشة الموقف الحالي للأنشطه الجاري تنفيذها لدراسة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول المقترحة للانتهاء من تنفيذ هذه الأنشطة.

وقد تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من السيد المهندس ابو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف "مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ علي التوازن البيئي بواحه سيوة".

واستعرض التقرير الموقف الحالى لمنظومتى الرى والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه فى بحيرة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وموقف المرحلة الثالثة من أعمال المشروع حيث يجرى العمل فى إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لخفض مناسيب المياه فى بحيرة بهي الدين لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببحيرة سيوة، ويجرى العمل بنسبة تنفيذ ٨٥% من عملية إنشاء خط طرد من مواسير البولي ايثيلين بطول ٢٤ كم لنقل المياه من محطة بهي الدين إلى القناة المفتوحة ومنها إلى منخفض عين الجنبي.

كما تم مؤخرا الانتهاء من انشاء عدد (١٠) شبكات توزيع من مواسير البولي ايثيلين لنقل المياه من الآبار الجوفية العميقة - التى قامت الوزارة بحفرها - إلى الخزانات الأرضية التى يستخدمها الأهالى لرى الأراضي الزراعية، وجاري العمل فى عدد (٣) شبكات أخرى.

كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٧) شبكات مراوي حقلية بالأراضي الزراعية بالواحة لتحسين عملية الرى، ويجرى العمل فى عدد (٦) شبكات مراوي أخرى.

كما استعرض التقرير موقف الإجراءات الجارية والتي تستهدف غلق ٨٢ بئر جوفى شديد الملوحة بعد حفر بدائل من الآبار العذبة.

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الإعتماد على منظومة التليمترى في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أى آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تُمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبحيرة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

كما تم الإنتهاء من حفر عدد ١٢ بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد (٤) جسور حول بحيرة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.