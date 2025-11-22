نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يتضامن مع اعتصام الزملاء في "البوابة نيوز" للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل، خالد البلشي نقيب الصحفيين، للتضامن مع اعتصام الزملاء في جريدة “البوابة نيوز”، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون.

وكان قد أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، اجتماعًا مع مجلس تحرير وإدارة الجريدة؛ لبحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقانون.