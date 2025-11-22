نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تعلن خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك من خلال بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، سواء للمتقدمين إلكترونيًا أو من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام يتم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى مقار الجمعيات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة

1. الدخول على الرابط المخصص للاستعلام عبر بوابة الحج الموحدة:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml



2. إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا باللغة الإنجليزية دون فواصل أو مسافات.



3. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي، والمكون من حرفين إنجليزي Capital مع أرقام، دون مسافات.



4. إعادة كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة بشكل مطابق تمامًا.



5. الضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة.

نتائج الاستعلام تظهر بإحدى الصور التالية:

"مبروك.. فوزك بفرصة حج"

"مدرج بقائمة الاحتياطي"

"لم تصبك القرعة العشوائية"



تسهيل عرض الصفحة بصيغة سطح المكتب

ولتحسين ظهور الصفحة على الهاتف المحمول، أوضحت الوزارة أنه يمكن اختيار

Desktop Site من قائمة المتصفح، أو فتح الرابط عبر "Open in external browser"، لتظهر الشاشة بشكل أوضح وكأنها نسخة الكمبيوتر.

وتمنت وزارة التضامن التوفيق لجميع المتقدمين، مؤكدة استمرارها في توفير كل التسهيلات اللازمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم الحج هذا العام.