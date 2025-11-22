نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يتابع بدء استقبال ملفات المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأت نقابة المحامين، اليوم السبت، في استقبال ملفات الترشح من المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية المدرجة في المرحلة الأولى، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل في إجراءات الاستلام.

ومن جانبه تفقد نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، سير العمل داخل مقر الاستقبال، واطلع على إجراءات التنظيم وآلية فحص الملفات، موجّهًا بتوفير كل سبل الدعم للجان المختصة لضمان انسيابية عملية التقديم.

وتستمر عملية استقبال الملفات حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، باستثناء اليوم الأخير الذي يمتد فيه العمل حتى الساعة 5:00 مساءً، لإتاحة الفرصة للمرشحين لاستكمال ملفاتهم دون ازدحام.

ويأتي فتح باب استلام الملفات بالتزامن مع استمرار سحب استمارات الترشح، التي بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى غلق باب السحب الأربعاء المقبل، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية كلا من: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، جنوب القليوبية.

