أولياء أمور مصر: كثافة التقييمات ترفع معدلات القلق بين الطلاب خلال امتحانات الشهر وتؤثر على أدائهم

أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن تزايد كثافة الواجبات والتقييمات الأسبوعية بات أحد أبرز أسباب ارتفاع القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور خلال امتحانات الشهر، مشيرة إلى أن الضغوط المتراكمة تؤثر بشكل مباشر على أداء الطلاب وقدرتهم على التركيز.

وأوضحت الحزاوي أهمية تحقيق توازن بين متابعة الدروس الجديدة والمراجعة المستمرة للدروس المقررة في الامتحان، مع ضرورة وضع جدول منظم يساعد الطلاب على استغلال الوقت وتخفيف الشعور بالضغط.

وقدمت الخبيرة التربوية مجموعة من النصائح لمساندة الطلاب في هذه الفترة، من أبرزها:

تهيئة بيئة هادئة للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء والمشاحنات الأسرية، مع توفير تهوية وإضاءة مناسبين.

الدعم النفسي للأبناء عبر الكلمات الإيجابية والتحفيز المستمر، مؤكدة أن القلق ينتقل من الأهل للأبناء ويؤثر على ثقتهم بأنفسهم أثناء الامتحانات.

حل نماذج وأسئلة متنوعة والاستعانة بتقييمات سابقة لتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها.

الاهتمام بالتغذية السليمة التي تعتمد على الخضراوات والفاكهة، وتجنب مشروبات الطاقة وتقليل الكافيين لما يسببه من توتر واضطراب في النوم.

واختتمت الحزاوي تصريحاتها بالدعاء للطلاب بالتوفيق، مؤكدة أن دعم الأسرة في هذه الفترة أمر أساسي ولا يجب التفريط فيه.

وتزامن ذلك مع انطلاق امتحانات شهر نوفمبر اليوم في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي في الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر.

ضوابط عقد امتحانات الشهر لصفوف النقل:

مراعاة الوزن النسبي لكل مادة.

الالتزام بمواعيد الجدول المعتمد ومتابعة تنفيذه من الإدارات التعليمية.

عقد امتحانات المستوى الرفيع للصفين الأول والثاني الإعدادي في أيام منفصلة عن المواد الأساسية.

عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمدة نصف فترة أو فترة كاملة وفق الوزن النسبي للمادة.

استكمال اليوم الدراسي بصورة طبيعية دون الإخلال بخطط المناهج مع الالتزام بالزي المدرسي.

المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الرياضية والموسيقية تُعد مواد نجاح ورسوب وفق القرار 137.

حفظ أوراق الامتحانات بعد الرصد داخل كنترول المدرسة.

التنبيه على الطلاب بالحضور بالزي المدرسي وإحضار الأدوات مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.