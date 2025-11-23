نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف لجنتك الانتخابية ومقر التصويت قبل بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجرى غدًا الاثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يمكن للناخبين الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية ومقر التصويت بسهولة عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال التطبيق المخصص للهواتف المحمولة.

كل ما يحتاجه الناخب هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة على الموقع أو التطبيق، ليظهر له جميع بياناته، بما في ذلك:

اسم المدرسة التي سيدلي فيها بصوته

رقم اللجنة الانتخابية

رقم الناخب في كشوف الناخبين

هذه الخطوة تتيح للناخبين الوصول إلى مواقع لجانهم الانتخابية بدقة، وضمان عدم حدوث أي ارتباك يوم الاقتراع.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تُجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، ويترشح فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قوائم انتخابية في قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

تفاصيل المحافظات وعدد المرشحين بالنظام الفردي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مرشحًا

نظام القوائم

خصص 142 مقعدًا للقوائم، حيث ترشحت قائمة واحدة تحت اسم "الوطنية من أجل مصر"، تشمل قائمتين بعدد 40 و102 مرشحًا على التوالي.

الدعاية الانتخابية وفترة الصمت

بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، واستمرت حتى الخميس الماضي، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي، التي تتيح للناخبين التفكير واتخاذ قرارهم بحرية قبل التصويت، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

نصائح للناخبين قبل يوم الاقتراع

التأكد من معرفة رقم اللجنة الانتخابية واسم مقر التصويت قبل التوجه إلى المدرسة

الالتزام بفترة الصمت الانتخابي وعدم المشاركة في أي أنشطة دعائية

حمل بطاقة الرقم القومي مع التأكد من صلاحيتها

الالتزام بتعليمات موظفي اللجنة الانتخابية لضمان سهولة التصويت وانسيابية العملية