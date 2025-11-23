نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأحد 23 نوفمبر 2025.. استقرار بعد هبوط 15 جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأحد 23 نوفمبر 2025.. استقرار بعد هبوط 15 جنيهًا

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا داخل محلات الصاغة، وذلك بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر في نهاية تعاملات الأمس بقيمة 15 جنيهًا. ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصري منذ سنوات، بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي التي يمر بها الذهب عالميًا، وهو ما انعكس على تعاملات الصباح في مصر وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21



استقر سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث يعتبر الذهب خيارًا آمنًا يلجأ إليه كثيرون للحفاظ على قيمة أموالهم. وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5443 جنيهًا للشراء و5423 جنيهًا للبيع. ويواصل عيار 21 تصدره في السوق المحلي من حيث الطلب، وسط توقعات بحدوث تقلبات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سواء بالارتفاع أو التراجع، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالتغيرات العالمية الحاصلة حاليًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد



حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 على مستويات الانخفاض المسجلة داخل الصاغة، وجاءت الأسعار في التعاملات الصباحية كالتالي:

عيار 24 بسعر 6221 جنيهًا للشراء و6198 جنيهًا للبيع.

عيار 22 بسعر 5703 جنيهات للشراء و5682 جنيهًا للبيع.

عيار 21 بسعر 5443 جنيهًا للشراء و5423 جنيهًا للبيع.

عيار 18 بسعر 4666 جنيهًا للشراء و4648 جنيهًا للبيع.

عيار 12 بسعر 3110 جنيهات للشراء و3099 جنيهًا للبيع.

الأونصة بسعر 193495 جنيهًا للشراء و192779 جنيهًا للبيع.

جنيه الذهب بسعر 43544 جنيهًا للشراء و43384 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية



استقر سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الأحد داخل الصاغة، حيث تتراوح المصنعية بين 100 و200 جنيه للجرام وتتم إضافتها على السعر الأصلي. وجاءت أسعار الذهب عيار 21 بعد إضافة المصنعية على النحو التالي:

جرام واحد عيار 21 بسعر 5423 جنيه.

خمسة جرامات عيار 21 بسعر 27115 جنيه.

عشرة جرامات عيار 21 بسعر 54230 جنيه.

خمسة وعشرون جرامًا عيار 21 بسعر 135575 جنيه.

خمسون جرامًا عيار 21 بسعر 271150 جنيه.

مائة جرام عيار 21 بسعر 542300 جنيه