أحمد جودة - القاهرة - أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025.. استقرار نسبي وإقبال على الأوزان الصغيرة

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار سبائك الذهب، حيث يتجه كثير من المستثمرين والأفراد إلى شراء السبائك الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال وتنويع مصادر الاستثمار بعيدًا عن المخاطر. وتستمر السبائك الذهبية في كونها من أفضل أدوات الادخار طويلة المدى بسبب سهولة بيعها في أي وقت داخل محلات الصاغة.

سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 بمحلات الصاغة



السبائك الصغيرة

تتوفر السبائك الصغيرة بأوزان مختلفة تناسب احتياجات المدخرين والمستثمرين، وجاءت أسعارها اليوم كالتالي:

سعر سبيكة ربع جرام 1739.57 جنيه.

سعر سبيكة نصف جرام 3288.14 جنيه.

سعر سبيكة 1 جرام 6395.29 جنيه.

سعر سبيكة 2.5 جرام 15825.71 جنيه.

سعر سبيكة 5 جرام 31501.43 جنيه.

سعر سبيكة 10 جرام 62992.86 جنيه.

سعر سبيكة 15.55 جرام 97938.34 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرام 125965.71 جنيه.

سعر سبيكة 25 جرام 157457.14 جنيه.

سعر سبيكة 50 جرام 314764.29 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام 629328.57 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام 195845.59 جنيه.

وتعد أكثر السبائك مبيعًا في السوق المصري هي سبيكة 1 جرام وسبيكة ربع جرام وسبيكة 2.5 جرام، نظرًا لانخفاض قيمتها وسهولة تداولها.

السبائك الكبيرة



تعتبر السبائك الكبيرة خيارًا مناسبًا للاستثمار طويل الأجل، كما تتميز بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالسبائك الصغيرة، وجاءت أسعارها اليوم كالتالي:

سعر سبيكة 250 جرام 1565621.43 جنيه.

سعر سبيكة 500 جرام 3131192.86 جنيه.

سعر سبيكة 1 كيلو 6260335.71 جنيه.

ملاحظات مهمة للمستثمرين



حيث تختلف المصنعية من وزن لآخر، وكلما زاد وزن السبيكة انخفضت المصنعية لكل جرام.

كما تحتفظ الفاتورة الأصلية بحقوق المشتري عند إعادة البيع وتعد وثيقة أساسية.

وتعتبرالسبائك الذهبية من أفضل وسائل التحوط وحماية المدخرات، كما يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في محلات الصاغة الموثوقة.