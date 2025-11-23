نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات

استقر سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 داخل محلات الصاغة، ليسجل نحو 43600 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الذهب في السوق المحلي.

كيفية حساب المصنعية على الذهب



تختلف قيمة المصنعية من عيار لآخر، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص داخل السبيكة مقارنة بإجمالي وزنها. فالعيار 24 يعني أن القطعة مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص، ويعد العيار الأعلى نقاءً. بينما تشمل باقي العيارات الشائعة 22 قيراطًا و18 قيراطًا بنسب نقاء أقل. ويتم تحديد المصنعية بناءً على عملية التصنيع والشكل النهائي للسبيكة، سواء كانت على هيئة ألواح أو قطع مصبوبة، كما تقوم المصانع وشركات التعدين بتحديد قيمة هذه المصنعية وفقًا لطريقة التصنيع والجودة.

أحجام العملات الذهبية



حيث يتوافر في السوق عدد من أوزان العملات الذهبية التي تلائم مختلف الاحتياجات، ومنها:

جنيه ذهب يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

نصف جنيه ذهب يزن 4 جرامات من الذهب عيار 21.

ربع جنيه ذهب يزن 2 جرام من الذهب عيار 21.



كما يعتبر الجنيه الذهب من أشهر العملات الذهبية المتداولة، ويصُنع عادة من عيار 21 بنسبة نقاء تصل إلى 87.5% مع إضافة نسبة بسيطة من النحاس لزيادة المتانة. ويزن الجنيه الكامل 8 جرامات، ويأتي معه أيضًا نصف الجنيه بوزن 4 جرامات وربع الجنيه بوزن 2 جرام، وهي أوزان شائعة ومتداولة في محلات الصاغة.

أوزان الجنيه الذهب



الجنيه الذهب يزن 8 جرامات.

نصف الجنيه الذهب يزن 4 جرامات.

ربع الجنيه الذهب يزن 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب



حيث تصدر مصلحة الموازين والدمغة نوعين من الجنيه الذهب، وهما:

الجنيه المغلف وهو المدموغ رسميًا عند الشراء ويمكن بيعه في أي مكان بسهولة.

الجنيه غير المغلف الذي لا يحمل دمغة رسمية، ويكون أقل تكلفة لكن قد يواجه المشتري صعوبة في بيعه لاحقًا، ولذلك ينصح بشرائه فقط من محلات وشركات موثوقة مع الاتفاق على إمكانية إعادة البيع.