أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025.. ارتفاع مؤقت وبدء الانخفاض غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث تستمر درجات الحرارة المرتفعة على أغلب الأنحاء مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

حالة الطقس في مصر اليوم



ذكرت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق. ومع دخول ساعات الليل الأولى يصبح الطقس معتدلًا، ثم يميل للبرودة في آخره.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد



وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد بداية من غد الاثنين 24 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة



القاهرة الكبرى والوجه البحري من 26 إلى 28 درجة.

السواحل الشمالية من 24 إلى 26 درجة.

جنوب البلاد من 27 إلى 32 درجة.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي عن تغير حالة الطقس بسبب تأثر البلاد بـ مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا الذي يصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل 100٪؜ والهدوء النسبي للرياح، وهذا يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ويصعب القيادة خلالها وليس التأثير فقط على قيادة السيارات بل تعوق أيضا عملية هبوط الطائرات.

ولا يتوقف تأثير المرتفع الجوي على هذا فقط، ولكن أيضا يعمل المرتفع الجوي كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة في الجو والأتربة والدخان في طبقات قريبه من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحه وأن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر وتأجيل السفر لحين انقشاع الشبورة والقيادة بهدوء تام في حال ضرورة الخروج باكرًا، وإيقاف السيارة في حال انعدام الرؤية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مسّاحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.